Във време, когато все повече услуги се стремят да осигурят допълнителна стойност за клиентите си, програмите за лоялност навлизат и в сферата на банкирането. Целта е проста: ежедневните финансови операции да носят осезаеми ползи отвъд самото плащане.

Такъв е и принципът на Кейт Койн - програмата за лоялност на ОББ, достъпна през приложението ОББ Мобайл.

Моделът е изграден около идеята клиентите да получават допълнителна стойност от покупките и услугите, които така или иначе използват. След избор на конкретна оферта и изпълнение на условията ѝ потребителят натрупва точки, наречени Кейт Койни, които впоследствие може да използва за отстъпки и възстановяване на средства при следващи покупки.

Участието в програмата е безплатно и не изисква допълнителна карта или регистрация в отделна платформа. Всички функционалности са интегрирани в ОББ Мобайл, където клиентите могат да разглеждат актуалните предложения на банката и партньорите в програмата. Един Кейт Койн е на стойност 1 евро.

Сред партньорите са компании от различни сектори на икономиката, включително застраховане, търговия, офис оборудване, строителство и ремонти, спортни стоки, автомобили под наем и други услуги от ежедневието. Сред тях са ДЗИ, Mr. Bricolage, Гуми Диана, Office 1, TOP Rent-a-Car, Orange, SilaBG.com, Caffe Market и други.

Част от предложенията са насочени към натрупване на Кейт Койни, а други позволяват използването на вече събраните точки. За да трупа Кейт Койни, клиентът трябва да избере подходяща оферта от секция „Събирай“ в Магазина за Kate Coins и да извърши покупка с карта или сметка от ОББ съгласно условията на конкретната кампания.

След натрупване на точки те стават видими в приложението в сроковете, посочени за съответната оферта. Използването им е също толкова лесно. При покупка при партньор с активна оферта клиентът заплаща с карта от ОББ, след което заявява използването на своите Кейт Койни през секция „Използвай“ в приложението. Стойността на отстъпката се превежда по разплащателната му сметка съгласно условията на конкретното предложение.

Съществена особеност на програмата е персонализацията. Офертите се формират на база интереси, местоположение и предишни потребителски навици, което позволява различни клиенти да получават различни предложения. Така програмата се стреми да бъде по-релевантна спрямо реалните нужди на всеки потребител.

За клиента това означава прозрачен и лесно проследим механизъм: вижда условията предварително, активира офертата, извършва покупката и следи в реално време своите натрупани Кейт Койни. По този начин програмата превръща обичайните разходи в допълнителна финансова полза, без необходимост от промяна в ежедневните платежни навици.