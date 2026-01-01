Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров каза в ефира на "Здравей, България", че има информация от представител на АПИ, че пред първия тир, за който се твърди, че от него е започнала катастрофата на АМ "Тракия", е имало аварирал джип.

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Той заяви, че състоянието на пътната инфраструктура е лошо. По думите му първото, което трябва да се направи, е поставянето на маркери в аварийната лента, за да има ориентир каква е видимостта. Такива маркери има и в други страни.

Димитров беше категоричен, че шофьорите са безотговорни. Експертът обаче подчерта, че един от водачите на тежкотоварен автомобил е излязъл с жилетка на пътя и е подавал сигнали на другите шофьори за инцидента.

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Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи беше категоричен, че държавата е в състояние на война, визирайки войната на пътищата. "Ние всяка седмица губим хора. Нямаме магистрали, мантинели, маркировка, но има стотици милиони, които са във фонд за пътна безопасност. Пари има и затова правим петиция, с която искаме средствата, които се събират от глобите, да бъдат използвани за електронни системи", заяви той.

Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев каза, че имайки предвид какво е състоянието на пътищата у нас, такива инциденти са неизбежни. Според него е нужно институциите да се вслушват в предложенията на неправителствените институции. Той отбеляза, че на пътя липсват информационни табла, маркери за видимост и др. Дунев отбеляза, че друг проблем е, че не се използват зимни гуми, а те могат да намалят спирачния път при 100 км/ч. до 16 метра. Освен това постави акцент на това, че малко от шофьорите използват светлини за мъгла, повечето карат на дневни, които обаче пречупват светлината, а това намалява видимостта на водача. „Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация”, каза Дунев.

Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира, че за такъв тежък инцидент вина имаме всички, но тя е в различна степен. „Най-голяма е вината на шофьорите, които не са се съобразили с пътните условия. Той също отбеляза, че е необходимо да има системи за ранно предупреждение.

Урбанистът арх. Димитър Димитров каза, че когато е правен проектът на магистралата, е трябвало да има оценка на въздействието на околната среда. А очевидно, по думите му, тук има проблем – т.е. не са съобразени природните условия при планирането на пътя.