Автомагистрала "Тракия" е отворена в двете посоки, движението се осъществява без проблеми, каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков на брифинг на магистралата. Той апелира шофьорите да внимават, на участъците отново има мъгла.

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Той бе запитан защо никой не е сигнализирал за миглата и защо не е имало предупреждение вчера и днес от BG-Alert. "Системата се задейства при настъпване на определени събития. Системата проработи в 8:10 и започна да дава насоки", обясни Чалъков. По думите му никой не е очаквал такава мащабна катастрофа.

Той припомни, че разследването е поето от НСлС, те ще преценят дали ще има повторен оглед.

Чалъков каза, че е видял снимките от тол камерите, според които два часа преди удара е имало голяма мъгла. По думите му не се вижда мъглата дали е много гъста или в нормално състояние. "Има видимост поне 70-80 метра, щом се виждат автомобилите, това е време, метеорология, не можем да влияем на времето. Мисля, че действията, които се предприеха, бяха в добра координация и спешен порядък", обясни той. По думите му в рамките на час всички пострадали са евакуирани и приети в болнични заведения на територията на всички области.

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Той съобщи, че материалната база на ямболската болница е в лошо състояние, но има нов корпус, който се изгражда от десетилетия.

На паркинга на ПВ Кабиле, на АМ "Тракия", 281 км, се провежда брифинг за спасителните действия при тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ от 10 ноември.