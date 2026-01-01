Тодор – очевидец на една от верижните катастрофи на магистрала „Тракия“, разказа в ефира на „Здравей, България", че се е наложило да се режат ламарини, за да бъдат извадени хора.

„В момента много хора работят на терен и гледаме да не пречим на екипите. Дойдоха страшно много пожарни и линейки“, разказа Тодор.

Верижни катастрофи с десетки коли и камиони затвориха АМ „Тракия“, има загинали и ранени, армията помага (ВИДЕО)

Той съобщи, че е видял изгорял автомобил и обърнат камион в тревната площ край пътя. По думите му шофьори от насрещното движение са предупреждавали приближаващите автомобили да намалят скоростта, за да не попаднат в катастрофата.

Самият Тодор успял да избегне инцидента, тъй като се движел бавно.

Едната верижна катастрофа е станала при 289-ия километър на магистралата, в платното в посока Бургас, а другата – при 294-ия километър, преди пътния възел „Зимница“, в посока София. Известно е, че има загинали, но се изяснява точният им брой.