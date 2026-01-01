Заради двете верижни катастрофи с пострадали край Ямбол на автомагистрала „Тракия” се отлага планирано официално посещение в града на двама министри – на труда и социалната политика и на младежта и спорта – Наталия Ефремова и Енчо Керязов. Това съобщи заместник-кметът на Ямбол Диана Димитрова.

Отпадат всички планирани събития в програма им, свързани с разглеждане на обновената инфраструктура на социални услуги за възрастни хора, както и откриване на нова зона за спортно катерене и баланс и други инициативи за насърчаване на спорта и активността среда децата и младите хора.

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По първоначални данни автомобилите, участващи във верижните катастрофи в участъка от пътен възел „Зимница“, са около 50. Очаква се броят на ранените в пътния инцидент в участъка от пътен възел „Зимница“ до пътен възел „Карнобат“ да са много, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков в сутрешния блок на NOVA.

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По първоначална информация катастрофите са две, в двете посоки на движение между пътен възел "Зимница". Задействани са линейки от областите Бургас, Сливен и Ямбол. Има обърнати и смачкани автомобили, но няма информация за подпалил се автомобил. Болниците в Сливен и Ямбол имат готовност да приемат пострадали, допълни той. Той заяви, че са задействани системите на BG-Alert.

Към момента трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.