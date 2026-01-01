Шофьорът на камиона от невижданата по мащаби катастрофа на АМ "Тракия", е разпитан и задържан, каза старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол на брифинг пред журналисти.

Той каза още, че шофьорът на камиона най-вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента. Шофьорът е разпитан и е задържан. Към момента той е единственият задържан. Днес също предстои да бъдат проведени разпити. Димитров не съобщи коя е фирмата-превозвач.

Сигналът е подаден малко след 7 часа. По думите му всички екипи, които са изпратили на място вчера, са се отзовали много бързо.

Припомняме, че във вторник председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова каза, че според първоначалната информация, с която разполага, в основата на първия сблъсък в посока Бургас е спрял в активната лента румънски тежкотоварен автомобил. Причината за спирането му все още не е изяснена. По думите ѝ последвалите катастрофи в насрещното платно може да са били предизвикани от водачи, които са намалили или спрели, за да окажат помощ или да заснемат случващото се. Тя уточни, че това са предварителни предположения, а не окончателни заключения от разследването.