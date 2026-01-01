Вече 32 поредни години „Български пощи” организират конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“. Всяка година хиляди деца отправят своите съкровени желания, думи на благодарност и вълнуващи послания към любимия старец в навечерието на светлите празници.

Началният срок за изпращане на писмата за участие в конкурса е 12.11.2026 г., а крайният срок е 11 декември 2026 година.

Условията за участие в конкурса са: правилно изписан адрес на подателя, за получател да бъде посочено само „За Дядо Коледа“ и да бъде заплатена пощенската услуга. Всички писма, отговарящи на условията, ще получат отговор лично от Дядо Коледа, а най-оригиналните и красиви писма и подаръци от него.

С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в съдържанието на самото писмо да НЕ се посочва адрес на подателя. Адресът да се посочи единствено на пощенския плик. Същият ще е необходим на организатора на конкурса, с цел осъществяване на обратна връзка и изпращане на подаръци на спечелилите деца.

В съдържанието на писмото, с което ще се участва в конкурса, е необходимо да се посочат само двете имена на детето - участник.

Отличените писма (без пликовете с адреса на подателите), след приключването на конкурса, ще бъдат предадени за постоянно съхранение на ДА „Архиви“.

Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ писма (с рисунки, стихове, апликации и други) стават притежание на организатора на конкурса – „Български пощи“, което може да ги използва по избран от него подходящ начин.

Няма ограничения за това как ще изглеждат детските писма. Лично решение на децата е дали ще са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади.