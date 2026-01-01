Гръцките власти разследват схема за данъчни измами, причинила предполагаеми щети за над 206 милиона евро на държавния бюджет и осигурителните фондове, съобщи гръцката телевизия „Скай“.

По случая на този етап са задържани 16 души, седем от които днес се явиха пред следовател във втория по големина град в Гърция – Солун. Сред обвиняемите има бизнесмени, счетоводители, адвокат и т. нар. подставени лица. Разпитите ще продължат и през следващите два дни.

Един от двамата издирвани бизнесмени по случая е избягал в България, а другият – в Германия, съобщи също телевизия „Скай“, позовавайки се на свои източници. Според информацията двамата са напуснали Солун само няколко часа преди началото на полицейската операция в петък вечерта. Разследващите проверяват дали са били предварително предупредени за предстоящите арести.

Според разследването на Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AAДE) в схемата са замесени стотици компании, чрез които са нанесени предполагаеми щети за 206,2 милиона евро, от които около 138 милиона евро неплатени данъци и 68 милиона евро осигурителни вноски. Разследването, започнало през април 2024 г., е разкрило четири предполагаеми престъпни мрежи, използвали фиктивни дружества и подставени управители на ресторанти и нощни заведения в Солун, Халкидики и други райони на Гърция. В материалите по делото фигурират около 1300 имена, включително на популярни спортисти, се посочва още в информацията.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред „Скай“, че след издаването на съответните заповеди за арест властите могат да използват международния обмен на информация за установяване на местонахождението на заподозрените.