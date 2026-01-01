България скърби за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Днес, 11 ноември, е ден на национален траур в памет на загиналите при трагедията край Ямбол.

При инцидентите загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Двете тежки верижни катастрофи, които възникнаха почти едновременно в двете платна на автомагистрала „Тракия“, обхванаха общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

БГНЕС

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По думите на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов първоначалният сблъсък настъпил, след като товарен автомобил препречил пътя на автобус с пътници. Впоследствие в същото платно възникнал и друг инцидент, при който лек автомобил се ударил в задната част на камион, превозващ зърно.

Всички загинали са се намирали в платното в посока Бургас, уточни Николов. Сред жертвите и пострадалите няма деца.

Сред основните обсъждани причини за тежките произшествия е внезапно появилата се гъста мъгла, която довела до рязко намаляване на видимостта. Окончателните причини предстои да бъдат установени от разследването.

БТА

Радев призова за смирение и отговорност след трагедията

Премиерът Румен Радев призова за повече смирение и сдържаност след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. В изявление от болницата в Ямбол той настоя трагедията да не бъде използвана за извличане на политически дивиденти, а усилията да бъдат насочени към оказването на помощ на пострадалите.

Премиерът: 11 ноември ще е ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия“

Той коментира и необходимостта от по-добра система за предупреждение на шофьорите при опасни условия на пътя. Според него липсата на информационни табла по магистралите е проблем, който изисква дългосрочно решение.

Премиерът съобщи, че правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който да осигурява информация в реално време и да бъде свързан с бъдещи предупредителни табла по магистралите.

Той призова и самите водачи да бъдат по-внимателни и да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия.

Радев съобщи още, че министърът на труда и социалната политика ще представи възможностите за финансова подкрепа на близките на загиналите.