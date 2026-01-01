• Адът на "Тракия"

Невиждани по мащабите си верижни катастрофи и в двете посоки затвориха магистрала "Тракия" в района на Ямбол. Ударили са се десетки автомобили - леки, тежкотоварни и автобус. По последна информация има 11 загинали и близо 51 ранени, като броят им постоянно се мени. Единият масов сблъсък е станал при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а вторият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Огромен брой спасителни екипи от полиция, пожарна и спешна помощ са на терен. Армията също се включи в спасителната акция. Системата BG-ALERT е задействана на територията на областите Ямбол, Сливен и Бургас, за да информира шофьорите за опасната ситуация и възможностите за обход.

Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия“ до Ямбол, съобщи първо пред журналисти областният управител на Сливен Михаил Кашеров. "Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо", коментира Кашеров. По-късно от Министерството на вътрешните работи съобщиха на страницата си във фейсбук, че в произшествията в двете посоки на магистралата са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Двете тежки верижни катастрофи, възникнали почти едновременно в двете платна на автомагистрала „Тракия“, са обхванали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първоначалният сблъсък е настъпил, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие в същото платно е възникнал втори инцидент с камион, превозващ жито, в чиято задна част се е ударил лек автомобил. Това съобщи изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му всички загинали са се намирали в платното за движение в посока Бургас. Сред загиналите и пострадалите няма деца.

Най-вероятната причина за тежките произшествия е внезапно възникнала гъста мъгла, довела до рязко намаляване на видимостта.

Невиждана трагедия на АМ „Тракия“: Десетки автомобили са помляни в мащабни катастрофи (ГАЛЕРИЯ)

• Десетки загинали и ранени

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи, съобщи първоначално областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По-късно премиерът Румен Радев заяви, че жертвите са 11. А здравният министър Катя Ивкова уточни на обяд, че вече са 12 - 10 са загинали на място при катастрофите и 2 в лечебни заведения в Ямбол и Сливен. По-късно от Министерството на здравеопазването уточниха, че в хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите е потвърдено, че загиналите са 11.

Общо 51 души са ранени, посочи още Ивкова. В Сливен са настанени 33 пострадали – в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и във Военномедицинската академия в града. В болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол са настанени 11 души, а в Бургас – 7, от които четирима в МБАЛ „Дева Мария“ и трима в МБАЛ „Сърце и мозък“. От всички пострадали 13 души са в тежко състояние.

Болници в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София са в готовност да приемат пострадали при необходимост. Изпълняващият функциите главен секретар на Министерството на вътрешните работи Любомир Николов съобщи, че по данните към момента на изявлението му сред загиналите и пострадалите няма деца.

Медицински хеликоптер е излетял от Сливен, но заради гъстата мъгла не е успял да кацне на мястото на катастрофите. Екипите на въздушната линейка са откарани с полицейски автомобили и са се включили в спасителната операция, съобщиха от здравното министерство.

Премиерът Румен Радев каза, че е разпоредил министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да замине с правителствения самолет за Бургас, за да могат при необходимост с него да бъдат превозени ранени до болници в София. На летището в Бургас са кацнали и два самолета „Спартан“ с носилки и медицински екипи. Тъй като повечето ранени са в болници в Сливен и Ямбол, министърът на отбраната е разпоредил двата самолета да се преместят на летище „Безмер“ край Ямбол, посочи Радев. Здравният министър Катя Ивкова каза, че медицинските екипи ще преценят дали се налага транспортиране на тежко пострадали до София.

• Безпрецедентен брой спасителни екипи и армията в действие

На терен са десетки спасители от полицията, пожарната и спешна помощ.

Заради струпването на катастрофирали автомобили придвижването на линейките до всички места на инцидентите е затруднено. По тази причина се премахват участъци от мантинелите, за да се осигури по-бърз достъп на спасителните екипи.

Над 20 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон – Ямбол ще окажат помощ на мястото на верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, казаха от Министерството на отбраната.

Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

• Блокирана магистрала, обходни маршрути

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта остава намалена, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От АПИ съветват пътуващите по обходните маршрути да се движат с повишено внимание заради интензивния двупосочен трафик.

На терен на мястото на инцидента работят екипи на АПИ и всички аварийни служби. Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в инцидента и следствените действия се очаква затварянето на участъка и в двете посоки да продължи за дълъг период.

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са както следва:

► Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци×

►I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат)

►Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре – Хаджидимитрово - III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат) и II-53 (Гергевец – Сливен – Крушаре – Хаджидимитрово).

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

БГНЕС

БГНЕС

Търсят причината за кошмара на „Тракия“: Започват две разследвания за смъртоносните катастрофи

Две досъдебни производства са образувани във връзка с тежките катастрофи на магистрала „Тракия“. Това съобщи представител на прокуратурата по време на извънреден брифинг на мястото на трагедията.

Причината за образуването на отделни производства е, че става въпрос за две самостоятелни произшествия, настъпили в двете платна за движение. По първоначални данни се предполага, че те може да имат обща причина.

Заради изключително тежкия характер на инцидентите разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба, посочиха още от държавното обвинение.

На мястото на произшествията продължава извършването на процесуално-следствени действия. Работата включва огледи, събиране на доказателства и разпити на свидетели и очевидци. Според прокуратурата предстои значителен обем разследваща работа. След събирането на първоначалните доказателства ще бъде преценено какви експертизи трябва да бъдат назначени. Очаква се те да бъдат много заради тежестта и сложността на случая.