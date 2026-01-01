Две досъдебни производства са образувани във връзка с тежките катастрофи на магистрала „Тракия“. Това съобщи представител на прокуратурата по време на извънреден брифинг на мястото на трагедията.

Причината за образуването на отделни производства е, че става въпрос за две самостоятелни произшествия, настъпили в двете платна за движение. По първоначални данни се предполага, че те може да имат обща причина.

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Заради изключително тежкия характер на инцидентите разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба, посочиха още от държавното обвинение.

На мястото на произшествията продължава извършването на процесуално-следствени действия. Работата включва огледи, събиране на доказателства и разпити на свидетели и очевидци. Според прокуратурата предстои значителен обем разследваща работа. След събирането на първоначалните доказателства ще бъде преценено какви експертизи трябва да бъдат назначени. Очаква се те да бъдат много заради тежестта и сложността на случая.

На въпрос какво е известно за възникването на катастрофите представителят на прокуратурата насочи вниманието към вече съобщеното от полицията за метеорологичните условия.