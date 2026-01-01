• Адът на "Тракия"

Невиждани по мащабите си верижни катастрофи и в двете посоки затвориха магистрала "Тракия" в района на Ямбол. Ударили са се десетки автомобили - леки, тежкотоварни и автобус. По последна информация има 11 загинали и 50 ранени, като броят им постоянно се мени. Единият масов сблъсък е станал при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а вторият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Огромен брой спасителни екипи от полиция, пожарна и спешна помощ са на терен. Армията също се включи в спасителната акция. Системата BG-ALERT е задействана на територията на областите Ямбол, Сливен и Бургас, за да информира шофьорите за опасната ситуация и възможностите за обход. Причините за тежкия инцидент по последни данни са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена с метеорологичните условия скорост.

Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия“ до Ямбол, съобщи пред журналисти областният управител на Сливен Михаил Кашеров. "Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо", коментира Кашеров и посочи, че по първоначална информация две леки коли са се ударили и са се запалили. След това е последвала верижна катастрофа в двете посоки на магистралата. По думите на Кашеров вероятната причина за произшествието е гъстата мъгла. Няма автомобили, преминали през мантинелата в насрещното платно. Почти всички пострадали са транспортирани с линейки до лечебни заведения.

Невиждана трагедия на АМ „Тракия“: Десетки автомобили са помляни в мащабни катастрофи (ГАЛЕРИЯ)

• Десетки загинали и ранени

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи, съобщи първоначално областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По-късно премиерът Румен Радев уточни, че жертвите към момента са 11.

На извънреден брифинг властите посочиха, че пострадалите са 50, като те са разпределени в болници в Сливен – 28, Ямбол – 16 и Бургас – 6.

По последна информация в ямболската областна болница има пациенти в тежко състояние. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

В сливенската Окръжна болница има също пострадали в много тежко състояние. Хеликоптерите са в готовност те да бъдат извозени към Бургас и оттам със самолет „Спартан“ при необходимост, посочи областният управител.

Тримата, които са в реанимация, трябва да бъдат обработени на място и да се прецени дали има необходимост да се превозят към Бургас, добави областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

• Безпрецедентен брой спасителни екипи и армията в действие

На терен са десетки спасители от полицията, пожарната и спешна помощ.

Заради струпването на катастрофирали автомобили придвижването на линейките до всички места на инцидентите е затруднено. По тази причина се премахват участъци от мантинелите, за да се осигури по-бърз достъп на спасителните екипи.

Над 20 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон – Ямбол ще окажат помощ на мястото на верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, казаха от Министерството на отбраната.

Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

• Блокирана магистрала, обходни маршрути

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта остава намалена, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От АПИ съветват пътуващите по обходните маршрути да се движат с повишено внимание заради интензивния двупосочен трафик.

На терен на мястото на инцидента работят екипи на АПИ и всички аварийни служби. Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в инцидента и следствените действия се очаква затварянето на участъка и в двете посоки да продължи за дълъг период.

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са както следва:

► Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци×

►I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат)

►Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре – Хаджидимитрово - III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат) и II-53 (Гергевец – Сливен – Крушаре – Хаджидимитрово).

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

БГНЕС