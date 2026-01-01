Панорамната площадка „Между небето и земята“ край смолянското село Момчиловци привлича любителите на красивите гледки и планинските приключения с впечатляваща природа и усещане за спокойствие.

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Разположена сред зелените хълмове на Родопите, площадката предлага възможност посетителите да се насладят на просторни панорами, чист планински въздух и незабравими гледки към околните склонове.

Туристически информационен център-Смолян

Мястото е подходящо както за кратка разходка и почивка сред природата, така и за любителите на фотографията, които търсят красиви кадри от планината.

До Момчиловци може да се стигне с автомобил от Смолян или Пампорово, а посещението на панорамната площадка може да бъде съчетано с пешеходна разходка из околностите.

Туристически информационен център-Смолян

За по-големите любители на приключенията е възможно и придвижване с високопроходим автомобил, в зависимост от избрания маршрут и състоянието на терена.

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Препоръчително е туристите предварително да проверят проходимостта на пътищата, да изберат подходящи обувки и да носят вода, особено ако планират по-дълга разходка.

Туристически информационен център-Смолян

„Между небето и земята“ е поредното място в Родопите, което напомня колко впечатляваща може да бъде планината и колко малко е необходимо, за да избягаме за миг от шума на ежедневието.