Хеликоптер на Главна дирекция „Гранична полиция“ се включи в спасителна акция и евакуира турист, изпаднал в затруднение под връх Вихрен.

Операцията е проведена на 10 ноември съвместно с Планинската спасителна служба - отряд Банско.

Гранична полиция

Мъжът подал сигнал за помощ, след като при изкачването на върха се отклонил от маркираните туристически маршрути.

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Скалистият терен и зимните условия не му позволили да продължи сам. В спасителната операция се включил хеликоптер на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН) при Главна дирекция „Гранична полиция“.

Гранична полиция

С него четирима планински спасители били транспортирани до местността "Кабата", в близост до бедстващия турист. Други четирима техни колеги координирали и подпомагали действията от земята.

Гранична полиция

След успешната евакуация хеликоптерът транспортирал мъжа и спасителите до Бъндеришка поляна над Банско. По информация на Планинската спасителна служба туристът е в добро общо състояние.

Гранична полиция

Гранична полиция

От спасителния отряд в Банско благодариха на авиоекипа за бързата реакция, отличната координация и професионализма. Те подчертаха, че всички участници в операцията са работили в пълен синхрон.

Условията в планините не са подходящи за туризъм, времето е облачно и мъгливо. Във високите части на планините има снежна покривка. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра - слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.