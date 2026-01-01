Петър Петров от "Възраждане" постави въпроса за финансовото състояние на „Топлофикация София“, продължителните аварии и липсата на достатъчно информация за резултатите от проверките на енергийните институции. На брифинг той съобщи, че е поискал изслушване на министъра на енергетиката и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но предложението не е получило необходимата подкрепа в Народното събрание.

Според представените от Петров данни към края на октомври задълженията на столичното топлофикационно дружество възлизат на 1,3 млрд. евро, от които 900 млн. евро са към „Булгаргаз“.

Той обърна внимание и на продължаващите ремонти и аварии в различни райони на София, заради които, по думите му, през последните два месеца редовно постъпват оплаквания от потребители, останали без отопление и топла вода.

Петров посочи, че Министерството на енергетиката и КЕВР имат контролни правомощия по отношение на енергийните дружества, включително върху изпълнението на лицензионните им задължения.

По думите му при парламентарен контрол на 11 септември министърът на енергетиката е съобщил за извършена проверка на „Топлофикация София“, при която са установени множество пропуски в дейността на дружеството. „Ние считаме, че по този начин не се получава прозрачност по отношение на това много задлъжняло дружество“, заяви Петров, критикувайки отхвърлянето на предложението за изслушване.

Той постави въпроса дали „Топлофикация София“ е в състояние да изпълнява задълженията си по издадения лиценз и докога ще продължава удължаването на сроковете за отстраняване на аварии.

Той съобщи, че още на 12 октомври е подал искане за извънредна проверка от КЕВР. Според него такава вече е назначена, като резултатите все още се очакват.

Друг основен акцент в изявлението му беше изпълнението на решение на енергийния регулатор от 17 октомври, с което според Петров на „Топлофикация София“ е разпоредено да обезщети и компенсира 6200 абонати в столицата. Той поиска яснота защо дружеството не е изпълнило решението и дали обжалването му пред съда е съпроводено с искане за спиране на предварителното изпълнение.

Петров съобщи още, че е внесъл въпрос до министъра на енергетиката по реда на парламентарния контрол. Той очаква отговор в петък относно конкретните резултати от контролната и проверочната дейност на министерството спрямо „Топлофикация София“.

Според депутата гражданите трябва да получат ясна информация както за финансовото състояние на дружеството, така и за възможността му да осигурява непрекъснато услугите, за които е лицензирано.