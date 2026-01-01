Мечки са забелязани през последните дни в районите на две габровски села. Появата им не е необичайна за сезона, но жителите трябва да бъдат особено внимателни и да предприемат мерки за безопасност.

Малко мече се разходи по улица в Благоевград (ВИДЕО)

През есенно-зимния период, преди да се оттеглят в зимните си бърлоги, мечките активно търсят храна. Често животните се насочват към леснодостъпни хранителни източници в близост до населени места, съобщиха от Община Габрово.

Едната мечка е забеклязана до село Боженци.

Община Габрово

Затова хората трябва да огледат внимателно дворовете, стопанските постройки и пространствата около домовете си.

Препоръчва се да приберат останалите плодове и зеленчуци от градините, да съберат падналите плодове под овощните дървета и да не оставят хранителни отпадъци или селскостопанска продукция на открито.

Внимание: Мечка се разхожда в района над Зоокъта в Сандански

Необходимо е също да бъдат обезопасени необитаемите къщи и стопанските постройки. Най-важното е да се запази спокойствие при среща с диво животно.

Ако забележите мечка в населено място или в непосредствена близост до него, не се опитвайте да я приближавате, снимате или прогонвате сами.

При подобна ситуация незабавно подайте сигнал на телефон 112, за да могат компетентните институции да предприемат необходимите действия.