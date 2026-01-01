Окръжна прокуратура-Ямбол ръководи разследването за установяване на причините, довели до тежките верижни пътнотранспортни произшествия на АМ „Тракия“, в резултат на които загинаха над 10 души, а други близо 50 получиха различни травматични увреждания.

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР-Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След извършване на първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) по искане на наблюдаващия прокурор. Това се налага, тъй като досъдебното производство се отличава с особена фактическа и правна сложност, което е причина разследването да бъде извършено от следователи с висока степен на квалификация и опит в подобен вид дела.

На местопроизшествието е пристигнал екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти. На място е и подвижната криминалистична лаборатория.

Към момента продължават разпитите на свидетели. Извършва се и повторен оглед на местопроизшествие с помощта на дрон.

По досъдебното производство са назначени съдебномедицински експертизи на починалите, които да определят с точност причините за настъпилата смърт. Съдебномедицински експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали лица.

След извършване на повторния оглед предстои по досъдебното производство да бъде назначена автотехническа експертиза, заключението от която да даде отговор на причините за катастрофите. Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за установяване на размера на нанесените материални щети.

Апелативна прокуратура-Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването по досъдебното производство.

Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.