Започна изтеглянето на част от автомобилите, участвали в тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Междувременно екипи на Българския червен кръст оказват помощ на място на пострадалите при двата масови инцидента.

Млад лекар от Детската болница в Бургас е сред пострадалите на АМ „Тракия“, призовават за кръводаряване

Те оказват на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите. Предоставят и вода и хранителна подкрепа на нуждаещите се. В готовност да се включат са и екипи от съседните области.

БТА

Припомняме, че тежките катастрофи станаха тази сутрин при изключително намалена видимост заради гъста мъгла. Сблъсъците са регистрирани в двете посоки на движение - при 289-ия километър към Бургас и при 294-ия километър към София, в района на пътен възел „Зимница“.

БТА

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Мащабната спасителна операция започна веднага след подаването на първия сигнал малко след 7:00 часа.

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На място бяха изпратени полицейски служители, пожарникари, спасителни екипи и линейки от няколко области. В действията се включиха и военнослужещи. По последна официална информация на Министерството на здравеопазването към 11:30 часа загиналите са 11 души - десет на мястото на катастрофата и един в болница в Ямбол.

БТА

Общо 46 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Разчистването на участъка продължава, като окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването на операцията и изваждането на всички катастрофирали автомобили.

БТА

Движението по автомагистралата беше ограничено и в двете посоки, а шофьорите бяха пренасочвани по обходни маршрути.