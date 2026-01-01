Министерството на здравеопазването предоставя гореща телефонна линия за близките на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. На номер 02 930 11 52 гражданите могат да потърсят информация за лечебните заведения, в които са настанени техни роднини и близки след инцидентите.

За възможността съобщи и министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти на мястото на произшествието.

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По думите ѝ в министерството има дежурен спешен телефон, на който може да бъде предоставена информация за пострадалите.

Здравният министър съобщи още, че към момента нито едно от лечебните заведения, приели пострадали от катастрофите, не е заявило необходимост от допълнителна помощ от друга болница или от въздушен транспорт.

Въпреки това възможността за транспортиране по въздух остава осигурена, а няколко лечебни заведения са в готовност да приемат пациенти при необходимост.

Медицинските екипи продължават да следят състоянието на пострадалите след тежките инциденти на магистралата.