Млад лекар от екипа на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас е сред пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". Той е инфекционист и е транспортиран за лечение в Бургас. Това съобщиха от болница "Света Анастасия".

Катастрофа с невиждани мащаби на АМ „Тракия“: Над 80 коли и камиони, 12 жертви и 50 ранени, армията на помощ

Ръководството ѝ подготвя акция по кръводаряване в подкрепа на лекаря и на всички пострадали при пътния инцидент.

Паралелна акция по кръводаряване организира и Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас в помощ на ранените. От лечебното заведение съобщиха, че вече са постъпили заявки от болници, в които са настанени пострадали, за осигуряване на кръв и кръвни продукти.

Кадри от дрон показват мащаба на трагедията на „Тракия“ (ВИДЕО)

Шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия“ са приети в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Настанените са трима мъже и три жени. Четирима от пациентите са в по-леко състояние. Трима от тях са настанени в Клиниката по ортопедия и травматология, а един е в Клиниката по гръдна хирургия.

Други двама пациенти са с комбинирани травми и са настанени в отделението "Анестезиология и реанимация". От болницата съобщиха, че в момента единият пациент е подложен на операция.