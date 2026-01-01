Акция на ДАНС и Националната агенция за приходите в 6 града. Тя е срещу фирми за бързи кредити.

Само в София са били проверени 8 адреса. В резултат на това поне един офис е запечатан. На този етап институциите не дават официална информация за причините за акцията.

По първоначални данни обаче на няколко места са констатирани липса на касов апарат и безотчетни суми пари.

Ива Бонева станала свидетел на акцията. Тя сподели пред камерата на NOVA, че не е изненадана от нея, защото проверки се правят редовно. „Виждам, че влизат клиенти и казват, че са доволни от тях”, посочи Ваня, която работи във фирма за бързи кредити.