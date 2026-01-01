Парламентарната комисия по външна политика прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. План-сметката подкрепиха деветима от членовете на комисията, "против" бяха петима, като нито един не гласува с "въздържал се". Параметрите на бюджета бяха представени от министъра на външните работи Велислава Петрова.

В проектобюджета на Министерството на външните работи (МВнР) за 2027 г. са предвидени допълнителни 3 696 300 евро за увеличаване на консулските служители, каза министърът на външните работи пред парламентарната комисия по външна политика. По думите ѝ между 2009 и 2025 г. бюджетът на ведомството е намалял с 40% и към момента представлява 0,087% от Брутния вътрешен продукт.

Средствата по програмата за подкрепа на българските общности извън страната се предвижда да бъдат увеличени с 250 000 евро, посочи Петрова. Тя каза, че МВнР ще работи с Изпълнителната агенция за българите в чужбина по програмата „Избирам България“. По думите ѝ през 2027 г. се планират и инициативи за 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз. В проекта са заложени средства и за вече поети ангажименти по европейски механизми и за вноски в международни организации.

За служителите на МВнР е заявено увеличение на заплатите с 5%, каза още Петрова. По думите ѝ увеличението няма да преодолее разликите във възнагражденията спрямо останалите министерства, а Министерството на финансите е предложило общ подход за намаляване на тези разлики в държавната администрация. Велислава Петрова посочи още, че ще бъдат осигурени средства за здравни застраховки на служителите на МВнР, командировани в САЩ.

Допълнителните служители ще бъдат насочени към консулски служби с голямо натоварване и недостиг на персонал, обясни Петрова. Тя припомни, че преди седмица е обявено удвояване на броя на консулските служители в Турция, и посочи Индия, Джакарта и Ханой като други места с повишено търсене на консулски услуги. По думите ѝ нуждата от такива услуги расте с увеличаването на броя на българите зад граница и с интереса към шенгенски визи след присъединяването на България към Шенген.

За икономическа дипломация са предвидени средства за няколко форума, първият от които е среща на върха по свързаност на 8 април 2027 г., каза министърът и допълни, че целта е форумът да създаде възможности за бизнес партньорства и инвестиции в инфраструктура. Петрова допълни, че разширяването на консулските услуги може да увеличи и приходите от визи, които постъпват в централния бюджет.

Има две пера за общностите извън страната. Едното е за медии, а другото е за проектна подкрепа на общности извън страната. Проектната подкрепа се увеличава до два милиона, като е била един милион и 750 хиляди, а другото остава същото – 50 000 евро, разясни Велислава Петрова в отговор на въпрос от Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Това е най-неамбициозният бюджет за МВнР, не виждам амбицията, която заявихте, каза Георг Георгиев от ГЕРБ. Можеше да се направят решителни стъпки, имаше основа за тях в предния бюджет. По думите му 5% увеличения са „изядени“ от инфлацията. Според Георг Георгиев сградният фонд извън страната на Министерството на външните работи е в недобро състояние.

Велислава Петрова отговори, че амбицията трябва да среща реалността и финансовата обосновка. Направихме обширен анализ на сградния фонд. Предложили сме как да се използват имотите и да бъдат обслужвани, добави тя и подчерта, че по никакъв начин не се предлага разпродаване на имотите извън страната.

„Вашите амбициозни бюджети доведоха дотук, че служителите във вашето министерство да получават около 800 евро стартова заплата, най-ниско платените служители в държавната администрация“, каза Стоян Тричков от „Прогресивна България“ в отговор на Георг Георгиев и неговата оценка за амбициозността на бюджета. Сградният фонд на МВнР дава огромни възможности, но за съжаление, те не са били използвани до момента по най-добрия начин. Убеден съм, че оттук нататък те могат да бъдат използвани на максимум и ще бъде направено всичко възможно в тази посока, добави Тричков.

Не е приятно да виждам как ведомството с най-високи изисквания е с най-ниски възнаграждения, каза председателят на комисията Петър Витанов.

Искра Михайлова от ДПС заяви, че има небалансирано разпределение на средствата в проектобюджета. Тя обяви, че опозицията ще внесе предложения за допълнително финансиране на дипломатическата служба, консулските служби и поддръжката на българските имоти в чужбина.

Ангел Георгиев от „Възраждане“ заяви, че бюджетът е „същият“ като този на предни правителства. Надявам се вече със следващия бюджет наистина да има нещо различно и нещо реално да се промени, добави той.