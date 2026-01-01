Почина бившият американски посланик в България Ерик Рубин, съобщават от Американската асоциация на дипломатическата служба.

Той е починал неочаквано на 17 ноември 2026 г.

От асоциацията изразяват съболезнования на семейството, близките и колегите му и подчертават, че той ще бъде запомнен с отдадеността си на обществената служба и с усилията си за запазване на политически неутрална и професионална дипломатическа служба.

От организацията определят Рубин като отдаден кариерен дипломат, посветил професионалния си живот на американската дипломатическа служба и на защитата на нейните ценности. В работата си като председател на AFSA той е отстоявал интересите на служителите в дипломатическата система и е работил за запазването на нейната професионална независимост.

Сред основните каузи на Рубин са били утвърждаването на почтеността, отчетността и високите професионални стандарти в дипломатическата служба. Той е подкрепял принципа, че тя трябва да остане политически неутрална и да изпълнява функциите си в обществен интерес, независимо от политическите промени в страната.