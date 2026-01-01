Силна гръмотевична буря с проливен дъжд и вятър остави тази вечер без ток населени места във Врачанско и Монтанско.

Във Врачанско без ток са селища в половината общини, съобщи кореспондентът на Дарик. Към 20:40 ч. на сайта на „Електроразпределителни мрежи Запад“ най-много засегнати селища има в община Бяла Слатина: самият град Бяла Слатина, както и Галиче, Габаре, Търнава, Алтимир, Попица, Соколаре, Враняк, Бъркачево и Бърдарски геран. В община Козлодуй без ток са Крива бара и Бутан, а в община Мизия – самият град Мизия.

В Монтанско бурята бушува от около 20:00 ч., съобщиха за БТА от областната администрация. Заради скъсани проводници без ток са части от общините Монтана, Лом, Якимово и Вълчедръм. Очаква се захранването да бъде възстановено до 23:30 ч. По думите на областната администрация няма бедстващи населени места.

По данни на хидрометеорологичната обсерватория в Монтана за 15 минути, между 20:15 и 20:30 ч., в града са паднали около 5 литра дъжд на квадратен метър. Дъждът продължава, но вече по-слабо.

За тази вечер в Северозападна България е обявен жълт код за силен вятър. В Монтанско се очакват 20–30 литра дъжд на квадратен метър и пориви на вятъра до 20–24 метра в секунда.

НИМХ

През нощта срещу четвъртък вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен; в Дунавската равнина и силен. Валежи ще има главно в Северна България и планините, като на отделни места ще са придружени с гръмотевици. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 9°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. За кратко ще се повиши, но към края на деня ще започне отново да се понижава.

Утре вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони следобед ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 19°.



Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър. Следобед ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.



Над планините облачността ще е предимно значителна. Следобед в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, следобед и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.



В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще се задържи все още сравнително топло с минимални температури между 9° и 14°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°. В събота ще е ветровито и все още сравнително топло. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. На места от запад на изток ще превали дъжд.