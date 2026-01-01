Днес, 19 ноември, съдът трябва да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 26-годишния служител на „Гранична полиция“, обвинен за причиняване на смърт при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Сигналът за катастрофата в Драгоман е подаден около 4:05 ч. на 15 ноември. При инцидента е пострадало 18-годишното момиче, което е транспортирано в столична болница, но по-късно е починало от получените травми.

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Свидетели на трагедията разказват, че момичето не е имало шанс за оцеляване, защото колата е връхлетяла с твърде висока скорост - много над допустимата за този участък.

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При проверката на 26-годишния шофьор, служител на „Гранична полиция“, е отчетена концентрация на алкохол от 1,63 промила в издишания въздух. Мъжът е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 16 ноември в Драгоман се състоя бдение в памет на загиналото момиче. На него присъства и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов, който заяви, че служителят ще бъде уволнен.