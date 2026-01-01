Парламентарната комисия по отбрана подкрепи единодушно ратифицирането на споразумение с Германия за съвместно придобиване на още пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM. Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Споразумението е между министерствата на отбраната на двете държави. Системите ще бъдат купени чрез европейския инструмент SAFE. Освен споразумението ще бъде подписано и допълнение към договора за доставка с германския производител „Diehl Defence“.

Парламентът даде зелена светлина за още пет зенитно-ракетни комплекса

Според правителството новите системи за противовъздушна отбрана ще увеличат възможностите на Военновъздушните сили, както изисква сегашната обстановка със сигурността.

Парламентът подкрепи покупката на петте нови комплекса по-рано тази година.

SAFE е инструмент на Европейския съюз, който отпуска заеми на държавите за отбрана. За България по него са предвидени близо 3,27 млрд. евро. Очаква се всички проекти по SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.