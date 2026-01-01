Държавният департамент на САЩ днес отново отправи предупреждения към американските граждани в Саудитска Арабия и Бахрейн във връзка с рисковете, произтичащи от конфликта с Иран и атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде Франс прес.

Повтаряйки предишни предупреждения, издадени през октомври, Държавният департамент призова американските граждани чрез социалната платформа Екс да проявяват „повишено внимание“.

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Предупреждението идва след като Бахрейн по-рано днес съобщи, че е осуетил нови ирански въздушни атаки, а Саудитска Арабия, която редовно е мишена на нападения от страна на йеменските бунтовници хуси, обяви, че през деня е прехванала две ракети и два дрона.