Почина барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Попа. Тъжната новина съобщиха колегите му от група „Уикеда“ с публикация в официалния си профил във Facebook.

„Попе, много рано си тръгна, приятелю… Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел. Почивай в мир! Винаги ще си останеш един от нас“, написаха музикантите.

Владимир Георгиев е роден на 2 юли 1964 г. и е един от познатите барабанисти на българската пънк и рок сцена. Той е първият барабанист на група „Контрол“, а в музикалната си кариера е свирил с редица български формации, сред които „Холера“, „Фикс“, „Конкурент“ и КГБ.

Музикалният му път започва с пънк групата „Холера“, останала в историята и с необичайното издание на единствения си албум „Уплаши детенце“ – в кофичка от кисело мляко.

В „Уикеда“ Георгиев свири от 2007 до 2023 г. с малки прекъсвания. През годините участва в концерти и музикални проекти, които оставят следа в българската алтернативна сцена.

Освен като изпълнител той е познат и като преподавател по барабани. През 2014 г. отбелязва 50-годишния си юбилей с рок концерт в София, в който се включват музиканти от групите, с които е свирил през годините.

Ники Кънчев също се сбогува с музиканта с емоционална публикация във Facebook. Той го описва като „барабанист, човек, шегаджия, брат по оръжие“ и припомня, че освен в „Контрол“ и „Уикеда“, Владо Попа е свирил още в „Конкурент“, „Холера“ и КГБ. Кънчев отбелязва и ранното му участие в група „Фикс“ заедно с Митко Воев и Кольо Гилъна.