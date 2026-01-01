Еврокомисарят по здравеопазването Оливер Вархей е бил нападнат от протестиращи по време на събитие в Брюксел, посветено на борбата с рака. Това се съобщава в изявление на институцията по този повод.

От разпространено видео в социалните мрежи се вижда, че двама присъстващи на събитието хвърлят прахообразно вещество срещу еврокомисаря, докато той прави изказване от подиума в залата.

Ashes thrown on EU Health Commissioner Olivér Várhelyi during the European Cancer Summit event in Brussels. The protesters were taken away and arrested. Video Source: Cancer Colère https://t.co/X6XbSUQ6l2 — Jack Parrock (@jackeparrock) November 19, 2026

В записа се чува, че извършителите оправдават действията си с липсата на забрана на пестицидите и това е довело до смъртта на техни близки. Видеото показва, че в залата няма охрана и други присъстващи изтласкват нападателите сами. Еврокомисар Вархей се връща на трибуната и призовава за запазване на диалога.

В изявлението на комисията се уточнява, че домакин на събитието е била Европейската организация срещу рака. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен силно осъжда нападенията срещу еврокомисари и определя това поведение като неприемливо в свободните демократични общества, се посочва в изявлението.

Всеки е свободен да изрази мнение, включително по политиките на ЕС, но няма място за физически посегателства и насилие, заключава Фон дер Лайен.