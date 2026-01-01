Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви оставката си по време на редовното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което беше обсъден Законопроектът за държавния бюджет за 2027 г.

Той съобщи, че ще подаде писмено заявление до председателя на парламента, заедно с удостоверението за избора си за вицепрезидент, което очаква да получи от Централната избирателна комисия през следващата седмица.

Вълчев заяви, че до освобождаването си ще продължи да участва в подготовката на бюджета на БТА. Той отново настоя възнагражденията в обществените медии – БТА, Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), да следват подхода, прилаган в образованието, заради значимата им обществена роля. Според него подобна подкрепа трябва да получават и Съветът за електронни медии (СЕМ), библиотеките, музеите, галериите, театрите и читалищата.

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По данни, представени от него, средномесечното възнаграждение в БТА към 31 октомври 2026 г. е 1330 евро при 695 евро през 2020 г., което представлява ръст от 88% при натрупана инфлация от 41,2%. За сравнение, в сектор „Образование“ увеличението за същия период е 100,3%, а средната заплата достига 1494 евро. Затова Вълчев предлага между двете четения на бюджета да бъде обсъдено повишение на възнагражденията в обществените медии поне със същия процент като в образованието, с перспектива за поетапно изравняване.

Той подчерта необходимостта и от системна подкрепа за частните медии, особено регионалните и тези на българските общности зад граница. Според него достойното заплащане на журналистите е пряко свързано с развитието на професионалната журналистика и редакционната отговорност.

Предложеният бюджет на БТА ще позволи запазването на основните дейности на агенцията, които през последните шест години са получили подкрепата на девет парламента. Осигурени са и 600 000 евро за третата вноска по лицензи за информационно-комуникационната инфраструктура, което ще гарантира използването на лицензиран софтуер и свободния достъп до информацията на агенцията.

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Вълчев посочи, че за последните пет години текстовите новини на БТА са се увеличили с 50% спрямо 2020 г., а снимковите и видеоматериалите – близо десет пъти. Бюджетът предвижда необходимото дисково пространство за съхранението и свободното разпространение на съдържанието.

Сред приоритетите е и внедряването на изкуствен интелект в работата на агенцията чрез създадената тази година дирекция „БТА Институт“. За проекта ще се търси допълнително финансиране по подпрограма „Медиа“ на европейската програма „Творческа Европа“. Предвидени са и средства за обучение на служителите.

Ще продължи и социалната подкрепа за работещите в БТА. Агенцията изплаща 1500 евро при раждане на дете на служител и по 450 евро за служители с деца първокласници, осмокласници и абитуриенти. Запазват се и въведените допълнителни платени отпуски за лични и семейни поводи.

Бюджетът ще позволи продължаване на обновяването на сградите и подобряването на условията за работа. Предвижда се и поддържането на мрежата от 46 национални пресклуба, десет от които са извън България. С откриването на пресклуба в Атина агенцията вече има присъствие във всички съседни държави, както и сред българските общности в Одеса и Болград. При осигуряване на необходимите средства има готовност за разкриване на кореспондентски позиции в Тирана и Брюксел.

Вълчев отбеляза и ползите от международното сътрудничество на БТА. Агенцията получава безплатно информация от 53 национални информационни агенции, с които има сключени споразумения за обмен. Само безвъзмездното използване на техни снимки спестява около 400 000 евро от бюджета.

Продължава и развитието на дирекция „БГ Свят“, която от създаването си през 2021 г. значително е разширила информационното си покритие. От 300 новини през първата година броят им е нараснал до над 9000 през миналата година, като информацията обхваща близо 1000 организации и почти 500 населени места в 66 държави.

Списание ЛИК също ще продължи да излиза в електронен формат със свободен достъп, а над 300 печатни броя ще бъдат разпространявани безвъзмездно в библиотеки, университети и културни институции. Предвижда се и издаването на чуждоезикови броеве с подкрепата на министерствата на културата и туризма. Сред предстоящите инициативи е представянето в Берлин на немскоезичен брой, посветен на 180-годишнината от излизането на първия български вестник „Български орел“, както и поставянето на паметна плоча в Лайпциг.

Агенцията ще запази и партньорствата си с над 200 организации в областта на културата, образованието, науката и икономиката, сред които са всички 51 български университета. Ще продължи работата и по съвместни проекти с европейските институции, включително в областта на политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. През последните близо шест години БТА е приключила осем проекта с европейски институции на обща стойност около 1,3 млн. евро.

Вълчев съобщи още, че БТА ще продължи да бъде седалище и генерален секретариат на Асоциацията на балканските новинарски агенции – Югоизточна Европа, както и участието си в международни организации и форуми на информационните агенции.

В края на изказването си той благодари на екипа на БТА и на народните представители за подкрепата през шестте години на управлението му. Вълчев заяви, че е посветил усилията си на развитието на агенцията, разширяването на кореспондентската ѝ мрежа и осигуряването на информация от страната и чужбина. Той подчерта, че дейността на ръководството е била прозрачна и подкрепена с публични отчети, приети от парламентите без нито един глас против.

Председателят на Комисията по културата и медиите Антон Кутев от парламентарната група на „Прогресивна България“ благодари на Вълчев и посочи, че след обявената оставка предстои да започне процедурата за избор на нов генерален директор на БТА. Очаква се това да стане в началото на следващата година, след приключването на бюджетната процедура.