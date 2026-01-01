Поради ремонтни дейности е възможно да има смущения в електрозахранването на 18 и 19 ноември в части от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге, съобщиха от "Електроразпределителни мрежи Запад" EАД (ЕРМ Запад) на официалната си интернет страница. От електроразпределителното дружество посочват, че държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) е уведомил ЕРМ Запад за извършване на ремонтни дейности в подстанция „Алдомировци“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия на територии от тези шест общини.

Поради дейностите по реконструкцията в съоръжението на ЕСО, на 18 и 19 ноември 2026 г. в интервала от 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването на територията на община Драгоман в селата Беренде извор, Беренде, Василовци, Вишан, Владиславци, Габер, Големо Малово, Горно село, Грълска падина, Долна Невля, Долно ново село, Драгоил, Калотина, Камбелевци, Круша, Летница, Липинци, Мало Малово, Начево, Несла, Ново бърдо, Прекръсте, Раяновци, Табан, Цацаровци, Цръклевци, Чеканец, Чепърлинци, Чорул, Чуковезер, Яблотина, както и град Драгоман.

На територията на община Костинброд смущения в електрозахранването може да има в селата селата Бучин проход, Опицвет, Петърч и части от град Костинброд.

Възможни са смущения на електрозахранването на територията на община Сливница в селата Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци, Ракита и град Сливница.

На територията на община Годеч смущения в електрозахранването може да има в селата Букоровци, Бърля, Връдловци, Връбница, Голеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот, Смолча, Станянци, Туден, Шума и град Годеч.

Прекъсвания на тока на територията на община Божурище са възможни в селата Хераково и Храбърско.

На територията на община Своге смущения в електрозахранването може да има в село Манастирище.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост, посочват още от ЕРМ Запад.