Вълнуваща битка за неприкосновеност с множество обрати очаква почитателите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер. Отборът на Канарите, който триумфира в сблъсъка за спасение вчера, ще опита да продължи своя устрем и да запази племето си цяло. Как ще отговорят на вчерашния неуспех Ураганите?

Извън Арената стратегът Иван ще предизвика нови разногласия във водещата коалиция, като сред някои от нейните членове ще се породят съмнения за предателство, а един ултиматум може да разруши доверието помежду им завинаги.

NOVA

Кой ще се изправи срещу номинираната Симона в елиминационната битка, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.