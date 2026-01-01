Два руски стратегически бомбардировача, способни да носят ядрено оръжие, отлетяха тази сутрин от Виетнам, предаде Асошиейтед прес.

АП определя това като очевидна демонстрация на способността на Москва да проектира военна мощ в Азия, докато руският президент Владимир Путин се срещаше със световни лидери в Китай.

Двата стратегически бомбардировача Ту-95, способни да носят ядрено оръжие, заедно с два самолета за осигуряване на полетите им, се намираха вчера на летище в град Дананг в централната част на Виетнам.

Срещата с американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин даде възможност на Путин да представи Русия като една от водещите световни сили, отбелязва АП. Бомбардировачите пристигнаха във Виетнам малко преди срещата на върха. При пристигането на Путин в Китай камерите на руските телевизии се насочиха към придружаващ го офицер, който носеше куфарчето, използвано за даване на разрешение за употреба на ядрено оръжие.

След като бомбардировачите напуснаха Виетнам, министерството на отбраната на Тайван заяви този следобед, че е проследило полета на два руски военни самолета Ту-95 покрай източното крайбрежие на острова, след като те са се приближили от юг.

Бомбардировачите предизвикаха безпокойство и у съюзниците на САЩ Япония и Южна Корея при полета си от Русия до Виетнам по-рано тази седмица.