С 12 гласа „За“ и 6 „Против“ Комисията по културата и медиите прие на първо гласуване проектобюджета за 2027 г. Законопроектът на Висшия съдебен съвет не получи подкрепа.

Предвидените разходи за Министерството на културата са 307 млн. евро – с близо 38 млн. евро, или 14,1% повече спрямо 2026 г. Приходите остават 27,7 млн. евро.

Министърът на културата Евтим Милошев определи сумата като най-големия бюджет, отпускан досега на ведомството, но подчерта, че секторът продължава да бъде системно недофинансиран.

Обществените медии настояват за повече средства

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев обяви оставката си и поиска възнагражденията в БТА, БНТ и БНР да се увеличават по същия подход, както при учителите.

Ръководителят на БНТ Милена Милотинова определи заложеното увеличение от 5% за персонала като крайно недостатъчно и предупреди за риск от загуба на квалифицирани кадри. Директорът на БНР Милен Митев припомни, че радиото остава сред медиите с най-високо обществено доверие.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова поиска допълнителни 1,28 млн. евро към предвидените за регулатора 2,05 млн. евро.

Културният сектор предупреждава за недостиг

Представители на независимия културен сектор заявиха, че увеличението няма да е достатъчно, за да предотврати сериозни затруднения за организациите и артистите.

Националната библиотека отчита недостиг от над 658 хил. евро, а Българската национална филмотека настоява за средства за нормалната работа на Центъра за дигитализация. От фондация „Народни читалища“ предупредиха, че без увеличение на субсидията може да се стигне до затваряне на читалища, особено в селските райони.

Председателят на комисията Антон Кутев определи бюджета като добър, но недостатъчен. Според депутата Тома Биков увеличението трябва да бъде съпроводено с реформи, тъй като част от моделите за финансиране са остарели.

В хода на дискусията бяха изразени и критики към начина, по който се разпределят средствата, както и към дела на публичните разходи за култура спрямо брутния вътрешен продукт.