В редица държавни администрации вече са задействани процедури по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), които могат да доведат до организиране на стачки заради недоволството от заложените средства за увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Това съобщи в Ловеч президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Той посочи, че самият закон съдържа ограничения, които затрудняват цялостното разрешаване на подобни спорове. По думите му при възникване на проблем в дадена администрация преговорите трябва да се водят с нейния ръководител, който обаче няма самостоятелни правомощия да осигури необходимите допълнителни средства за възнаграждения.

Манолов заяви категоричната подкрепа на синдиката за протестните действия на работещите в библиотеките, пощите и други бюджетни структури.

Президентът на КТ „Подкрепа“ отправи сериозни критики към проектобюджета за 2027 г., който синдикатът не подкрепи и на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според него предложеният финансов план не показва съществена промяна спрямо досегашния подход, въпреки че от новото управление са били очаквани поне начални стъпки в различна посока.

Манолов уточни, че синдикатът не отхвърля изцяло бюджета, но смята за недостатъчно предвиденото увеличение от 5% на средствата за заплати в бюджетната сфера. Проблем има и с финансирането на издръжката на отделните администрации. Като пример той посочи БДЖ, където заложените средства за тази дейност остават на нивото от предходната година.

Недоволство има и от параметрите на бюджета на държавното обществено осигуряване. Според Манолов увеличението на максималния осигурителен доход е твърде ограничено. Той припомни, че Кодексът за социално осигуряване предвижда размерът му да бъде два пъти и половина над максималната пенсия.

Синдикалният лидер постави под въпрос и решението да не се продължи с идеята 2,5 процентни пункта от осигурителната вноска, която постъпва в частните пенсионни фондове, да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване.

По прогноза на Манолов бюджетът вероятно ще бъде приет, тъй като управляващите разполагат с подкрепата на 131 народни представители. Той очаква сериозни политически спорове около финансовата рамка, но отбеляза, че някои от критиците ѝ биха могли да предложат дори по-неблагоприятни решения.

Въпреки резервите си Манолов определи като по-добър вариант страната да започне годината с приет бюджет, вместо да се стигне до неговото гласуване през юни или юли. По думите му, макар и с недостатъци, наличието на бюджет е за предпочитане пред продължителното забавяне.

Димитър Манолов беше в Ловеч за участие в синдикално обучение на местната структура и отбелязването на 37 години от създаването на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“. Сред официалните гости на събитието беше областният управител на Ловеч Пламен Христов.

Форумът започна с минута мълчание в памет на основателя на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев.