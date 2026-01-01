Руски атаки срещу Киев засегнаха дипломатическите представителства на Нидерландия и Австрия. При двата инцидента няма пострадали, но сградите са понесли материални щети.

Нидерландското правителство извика руския посланик в Хага, след като снаряд падна в близост до посолството на страната в украинската столица и причини леки щети. Външният министър Том Берендсен определи случилото се като неприемливо.

Междувременно руското посолство в Нидерландия заяви, че става все по-трудно да възприема страната като обикновен наблюдател във войната. Москва обвини Хага, че задълбочава намесата си в конфликта и допринася за неговата ескалация.

Напрежението между двете страни се засилва и след съобщенията на базираната в Нидерландия компания „Дестинус“, че нейни ракети са използвани при украинската атака срещу Кримския мост във вторник. От компанията заявиха, че екипът им е оказвал подкрепа на украинските военни съгласно договорните си ангажименти. Засега не е ясно дали има връзка между този случай и щетите по нидерландското посолство.

Повредено е и австрийското посолство

При същата руска атака е засегнато и австрийското посолство в Киев, съобщи австрийската обществена телевизия ОРФ. По информация на външния министър на Австрия Беате Майнъл-Райзингер снаряд е паднал непосредствено пред сградата.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер определи случилото се като напълно неприемливо и подчерта, че дипломатическите представителства са неприкосновени. Той съобщи, че всички служители на посолството са невредими. Виена е разпоредила и допълнителни мерки за сигурността им.

Украинският външен министър Андрий Сибига също осъди атаката и заяви, че дипломатическите мисии трябва да бъдат защитавани при всякакви обстоятелства.

Това е вторият случай през седмицата, при който австрийско дипломатическо представителство в Украйна е засегнато. Във вторник при руска атака беше повредено почетното консулство на Австрия в Днипро. И тогава няма пострадали.