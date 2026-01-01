Приемът на добавки с витамин D може да забави една от промените в клетките, свързани със стареенето, показва мащабно клинично проучване в САЩ. Изследователите установили, че при хората, приемали витамин D, защитните структури в краищата на хромозомите се скъсявали по-малко в рамките на четири години. Тези защитни структури се наричат теломери. Те действат подобно на пластмасовите накрайници на връзките за обувки и предпазват генетичния материал в клетките. С напредването на възрастта и при деленето на клетките теломерите обикновено се скъсяват.

Изследването е част от мащабното проучване VITAL, в което са участвали близо 26 000 души. При по-малка група от около 1000 души учените анализирали кръвни проби в продължение на четири години, за да проследят промените в дължината на теломерите.

Част от участниците приемали ежедневно по 2000 международни единици витамин D3, а останалите получавали плацебо – таблетка без активна съставка. Разпределението в двете групи било случайно, което прави сравнението по-надеждно.

Резултатите, публикувани в научното списание „The American Journal of Clinical Nutrition“, показват по-малко скъсяване на теломерите при хората, приемали витамин D. Разликата се равнява на около 140 градивни елемента на ДНК за четири години. Изследователите я сравняват с приблизително три години скъсяване на теломерите, свързано с естественото стареене. Това обаче не означава, че биологичната възраст на човек се обръща назад.

Проучването разглежда и ефекта от приема на омега-3 добавки, но при тях не е установена ясна полза за дължината на теломерите. Според учените са необходими допълнителни изследвания, за да се установи защо витамин D е показал положителен ефект.

Витамин D има доказана роля за усвояването на калция и поддържането на здрави кости. Организмът си го набавя чрез излагане на слънчева светлина, определени храни и хранителни добавки. Необходимото количество обаче е различно за всеки човек.

Учените подчертават, че дължината на теломерите е само един от показателите за клетъчното стареене. Проучването не доказва, че витамин D предпазва от деменция, рак или други заболявания, свързани с възрастта, нито че удължава живота. Приемът на прекомерни количества може да бъде вреден, особено за хора с определени здравословни проблеми.

Засега резултатите представляват обещаваща насока за бъдещи изследвания, а не основание всеки да започне да приема високи дози витамин D. Хората, които се притесняват от недостиг, трябва да обсъдят с медицински специалист необходимостта от изследвания и подходящата дозировка. |БГНЕС, Ноуридж