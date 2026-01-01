„Продължаваме Промяната“ внесе предложения за промяна в три данъчни закона между първо и второ четене в парламента. Те целят облекчаване на данъчната тежест за бизнеса и премахване на допълнителни тежести за гражданите.

В Закона за акцизите и данъчните складове се предлага забраната за ракия от малки казани в обекти, свързани със стопанска дейност, да обхваща само продажбата, като от нея отпаднат „държането“ и „предлагането“.

"По този начин ще се премахне абсурдното положение например на сватба в ресторант да не може да се донесе домашна ракия за гостите", пишат от ПП.

В Закона за данъка върху добавената стойност предложението е прагът за задължителна регистрация по ДДС да се повиши на допустимите от ЕК 85 000 евро годишен оборот още от 1 януари 2027 г. В проекта на правителството се предвижда през 2027 г. прагът да се повиши от сегашните 51 130 евро (100 000 лв.) на 60 000 евро, през 2028 г. той да стане 70 000 евро, а през 2029 г. – 75 000 евро.

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предлагат три промени. Първата е да отпадне данъкът от 7% върху ваучерите за храна.

Втората е „данък уикенд“ върху разходите за лично ползване на фирмени активи да остане 3% вместо предвиденото увеличение на 7%.

Подкрепя се 10-годишният срок за пренасяне на данъчни загуби, но се предлага фирмите да могат да ги приспадат до 100% от данъчната си печалба за годината, както е до момента, вместо до предвидените 70%.