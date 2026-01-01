Повече от 10 училища в автономната област Галисия в северозападната част на Испания бяха евакуирани днес, след като получиха по електронната поща бомбени заплахи, съобщи испанската полиция, седмица след като хиляди училища в Италия станаха обект на подобни заплахи, предаде Ройтерс.

Заплахите са били изпратени директно до училищата, добави говорител на полицията, без обаче да разкрие съдържанието им. Говорителят каза още, че властите не могат да потвърдят точния брой на засегнатите училища.

Специализирани полицейски подразделения не са открили подозрителни устройства в учебните заведения.

Днешният случай е част от поредицата от фалшиви заплахи и кибератаки срещу училища, супермаркети, кръвни банки, системи за управление на въздушното движение и медии в цяла Европа, отбелязва Ройтерс.

Италианското правителство миналата седмица заяви, че обществени сгради ще бъдат евакуирани само ако има конкретна информация за опасност.

Властите в Ирландия, Шотландия и Северна Ирландия миналата седмица заявиха, че много училища са получили подобни заплахи по електронната поща от чужбина, но са ги определили като фалшиви и са позволили учебните занятия да продължат.

Някои европейски официални представители подозират, че е възможно Русия да стои зад кампания за дестабилизиране на ежедневието в европейските страни, които подкрепят Украйна. Русия отрича да е замесена и обвинява Запада, че води клеветническа кампания.