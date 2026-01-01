Заради сигнал за поставено взривно устройство бе евакуирана сградата на Съдебната палата в Пазарджик. Не е ясно как е подаден сигналът – на имейл или по телефона.

„В момента се извършва проверка и когато тя приключи, работата на съдилищата ще продължи“, съобщи говорителят на полицията Мирослав Стоянов, цитиран от БНР.

Достъпът до Съдебната палата е бил ограничен около 10.30 ч. днес.

Това е поредният сигнал за поставено взривно устройство в сграда на институция през последните седмици в страната. Преди няколко дни нова вълна от тревожни сигнали заля имейлите на съдилища, общини, дори детски градини и училища.