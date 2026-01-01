Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предвиждащи въвеждане на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше приет със 118 гласа "за", 67 гласа "против" и три "въздържал се".

Подкрепиха го 117 депутати от "Прогресивна България" и един депутат от "Демократична България" (ДБ). Против бяха 18 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 - от ДПС, осем - от ДБ и по 11 - от "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържаха се двама от ГЕРБ-СДС и един - от ДБ.

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Според промените леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя. Предвидени са четири размера на акцизната ставка: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро.

Мярката няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

Законопроектът въвежда ограничаване на нелегалното разпространение на спиртни напитки (ракия), произведени в условията на облекчения режим за допустима семейна консумация, но обръщат внимание да бъде засилен контролът.

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Предвиждат се още изменения, свързани със съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклонение от облагане с акциз.

"Продължава вдигането на данъци, стигнаха дотам, че да продължат борбата срещу ракията в България", каза Цончо Ганев от "Възраждане". "Това е изключително важно за управляващите - под никаква форма да не се съхранява домашна ракия", добави той. По думите му целта е да се защитават корпоративните интереси на производителите на алкохол в страната.