Световноизвестният супермодел и автор Мей Мъск, майка на предприемача Илон Мъск, пристига за първи път в България. На 6 декември тя ще бъде в София, за да представи лично новата си книга Timeless на специално събитие под надслов „Мей Мъск: История без граници“.

Посещението ѝ е среща с една от най-разпознаваемите жени в света на модата исъвременнатапопулярна култура – личност, която успява да изгради международна кариера, да премине през различни професионални и житейски предизвикателства и да остане активна и успешна в продължение на десетилетия.

Книгата Timeless поставя във фокуса успеха без възрастови и поколенчески ограничения, личната независимост и изкуството човек да живее пълноценно. Чрез своя опит Мей Мъск отправя послание, че възможностите не приключват с възрастта и че новото начало може да дойде във всеки етап от живота.

Мей Мъск – жената, която преоткрива себе си на всяка възраст

Родена през 1948 г. в Реджайна, Канада, Мей Мъск израства в Южна Африка, където започва и професионалният ѝ път като модел. Тя има и научна кариера, диетолог и доктор по диететика, развивала собствена практика в осем града и три държави.

Моделската ѝ кариера започва още на 15-годишна възраст, но най-големите международни успехи идват в зряла възраст. На 69 години става лице на CoverGirl, а на 74 се появява на корицата на специалното издание Sports Illustrated Swimsuit за 2022 г. Работила е с престижни модниикозметични марки, сред които Dior, Clinique и Revlon, а лицето ѝ е присъствало на корицитенаVogue, Elle, Marie Claire и Harper's Bazaar.

Мей Мъск е майка на три деца, Илон Мъск, предприемача Кимбъл Мъск и режисьора Тоска Мъск. След раздялата със съпруга си тя отглежда децата си като самотна майка, докато изгражда кариерата си в Канада, а по-късно и в САЩ. Именно тези лични изпитания са сред важните теми в нейните книги.

Първата ѝ автобиография, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, се превръща в международен бестселър и е преведена на десетки езици. В нея тя разказва за независимостта, смелостта да започнеш отначало и решенията, които променят живота.

Какво разказва новата книга Timeless?



Новата книга е своеобразно продължение на личната история на Мей Мъск, но с по-силен акцент върху преоткриването на себе си и устойчивостта пред житейските промени. В Timeless тя разказва за трудностите, през които преминава, за отглеждането на три деца, за изграждането на професионална независимост и за неочакваното възраждане на моделската ѝ кариера след 50-годишна възраст.