Министерският съвет обяви обект „Завод за производство на барут - Бодрово“ за обект с национално значение. Към настоящия момент проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Петкова: Заводът на „Райнметал“ трябва да бъде реализиран у нас

Решението е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО.

Проектът ще създаде нов производствен капацитет в страната и ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос.

МС одобри държавната инвестиция за съвместния завод за боеприпаси с „Райнметал“

Инвестицията е за над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места в област Хасково. Заводът ще произвежда барут за отбранителната индустрия в България и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. - началото на 2029 г.