Върховният съд на Монако, който разглежда дела в областта на конституционното и административното право, допусна днес възможността по изключение да бъдат преразглеждани негови решения, които по принцип са окончателни, ако се докаже, че някой от съдиите му е бил корумпиран, предаде Франс прес.

Решението има голямо финансово значение за Монако, което е осъдено да изплати стотици милиони евро обезщетение на строителен предприемач.

Бившият председател на Върховния съд Дидие Линот беше обвинен миналата година в незаконно извличане на лична облага при изпълнение на служебните задължения и пасивна корупция във връзка с дело, по което под негово председателство съдът осъди държавата да изплати огромно обезщетение.

Делото е свързано с мащабен проект, наречен „Еспланадата на рибарите“ (L’Esplanade des pêcheurs), започнал през 2014 г., който предвижда изграждането на комплекс с музей, търговски обекти, офиси и жилища, но от който правителството се отказа през 2017 г.

През 2018 г. съдът обяви за незаконно оттеглянето на държавата от договора за проекта, а през 2020 г. присъди на инвеститора „Кароли Имо“ (Caroli Immo) обезщетение от близо 137 млн. евро. С лихвите сумата днес надхвърля 200 млн. евро, което се равнява на 10 процента от годишния държавен бюджет, и ще продължи да нараства през следващите години.

През 2024 г. „Кароли Имо“ сезира Европейския съд по правата на човека с искане за изплащане на обезщетението, а правителството успоредно с това поиска от Върховния съд да преразгледа двете си решения заради подозренията срещу Линот.

Досега правото на Монако не допускаше подобна възможност за преразглеждане. Макар да призна възможността за обжалване по изключение, съдът не се произнесе по съществото на искането, като обясни, че трябва да изчака изхода от наказателното производство срещу Линот, което се очаква да продължи дълги години.

Линот, който оглавяваше съда до 2023 г., е сред бившите приближени на княз Албер Втори, отстранени, след като станаха обект на обвинения, разпространявани от есента на 2021 г. от анонимен автор на сайта „Досиетата на Роше“ (Dossiers du Rocher). Сред тях са и адвокатът Тиери Лакост и счетоводителят Клод Палмеро. Обвиненията са за тайни договорки, включително във връзка с проекта „Еспланадата на рибарите“.