Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е ускорила до 5,9 на сто през октомври след ръст от 5,6 на сто през септември, показват ревизирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата служба.

Ревизираната оценка на Евростат за страната ни е под предварителната ѝ прогноза, публикувана в началото на ноември, за годишен ръст на цените в страната ни през миналия месец от 6 на сто.

Това е третото по големина равнище в Европейския съюз след Румъния със 7 на сто и Литва с 6,1 на сто (и второ в еврозоната).

Темпът на поскъпване се увеличава спрямо отчетените 4,4 на сто през юли, 5 на сто през август и 5,6 на сто през септември.

Най-ниските годишни стойности са регистрирани в Швеция - 0,6 на сто, Чехия и Дания - 2,1 на сто и за двете държави, и Малта - 2,3 на сто.

На месечна база (спрямо септември) в България е отчетена инфлация от 0,7 на сто през октомври, заедно с Ирландия (също 0,7 на сто). Това е петото по големина увеличение на потребителските цени в ЕС. По-силен ръст е отчетен в Италия (1,2 на сто), Белгия (1,1 на сто), Румъния (1 на сто) и Нидерландия (0,9 на сто).

В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 4 на сто през октомври спрямо 3,8 на сто през септември. Година по-рано тя е била 2,1 на сто.

На равнище Европейски съюз годишната инфлация също е нараснала до 4 на сто през миналия месец спрямо 3,8 на сто през септември. През октомври 2025 г. показателят е бил 2,5 на сто.

Спрямо септември годишната инфлация е намаляла в 9 държави членки, останала е без промяна в 2 и се е повишила в 16.

Основен принос за инфлацията в еврозоната през октомври имат цените на енергията, които са допринесли с 1,89 процентни пункта (пр.п.). Следват услугите с принос от 1,55 пр.п., промишлените стоки, различни от енергийните - с 0,30 процентни пункта, и храните, алкохолът и тютюневите изделия - с 0,29 процентни пункта.

На месечна база потребителските цени през октомври се повишават с 0,5 на сто във валутната зона и с 0,4 на сто а ЕС.

Публикувани вчера данни на Националният статистически институт (НСИ), показват, че месечната инфлация в страната ни през миналия месец, измерена спрямо индекса на потребителските цени (ИПЦ), достига 1,2 на сто. На годишна база през миналия месец, инфлацията в България, измерена спрямо националната методология, достига 6 на сто.