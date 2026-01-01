Единият от ранените при тежката катастрофа край село Благово в община Монтана във вторник е починал около обяд днес в Областната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, съобщиха от ръководството на болницата.

Така загиналите при катастрофата стават двама, след като на място вчера почина и жена на 58 години от село Орешак в Ловешка област.

Починалият в болницата мъж е на 56 години от село Замфирово в община Берковица, област Монтана. Той е шофирал „Ситроен Ксара Пикасо“, в който е пътувала и починалата жена. Според полицията причина за катастрофата е това, че водачът на френската кола е загубил управлението и се е блъснал челно в идващ насреща автомобил „Шкода Скала“. Шофьор в тази кола е 25-годишен мъж от София. Той също е тежко ранен и е в болница в Монтана с опасност за живота.

Челна катастрофа с жертва в Монтанско

От болницата в Монтана допълниха, че на пострадалия, който денонощие по-късно е починал, са били направени операции и друго лечение, но травмите му са били несъвместими с живота.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че с този случай загиналите при пътнотранспортни произшествия в региона от началото на годината стават 15 души.