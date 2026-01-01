Студентските общежития в София отново останаха без отопление и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа. От Националното представителство на студентските съвети (НПСС) съобщиха, че са получили множество сигнали от засегнати студенти от вечерта на 16 ноември.

От организацията са предприели действия за изясняване на причините и за търсене на гаранции за бързото отстраняване на проблема. Проведени са разговори с кмета на София и с министъра на образованието и науката, пред които е поставена необходимостта от спешна координация и защита на интересите на студентите.

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От „Топлофикация София“ са уверили, че аварийните екипи работят по отстраняването на техническите повреди. Според поетия от дружеството ангажимент топлоподаването и подаването на топла вода трябва да започнат да се възстановяват поетапно от сутринта на 19 ноември.

От НПСС заявяват, че продължават да следят ситуацията. Организацията призовава студентите да подават информация дали обявените срокове се спазват и да сигнализират при нови проблеми с битовите условия в общежитията.