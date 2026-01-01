Трима души са задържани при специализирана операция срещу престъпления, свързани с културно-исторически ценности в област Сливен, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена на 17 ноември от криминалисти на Областната дирекция на МВР в Сливен и Главна дирекция „Национална полиция“.

При претърсвания на два имота са открити и иззети множество предмети, имащи белези на културно-исторически ценности, както и металотърсачи, оръжие и боеприпаси.

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Сред намереното е газово оръжие, за което има данни, че е било преправено в огнестрелно. Специализираната операция е утвърдена от директора на ГДНП главен комисар Емил Пармаков и директора на ОД на МВР-Сливен старши комисар Иван Русев.

В действията са участвали служители на сектор „Престъпления, свързани с културно-исторически ценности“ към ГДНП и сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към полицията в Сливен.

Трима души са задържани за 24 часа. По случая са образувани две досъдебни производства, като разследванията се водят под надзора на Окръжната прокуратура.