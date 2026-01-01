Правителството на италианския министър-председател Джорджа Мелони засилва усилията си за борба с антисемитизма с приемането на нов закон в тази насока на фона на зачестилите прояви на антисемитизъм в страната, предаде ДПА.

Камарата на депутатите (долната камара на италианския парламент) прие законопроекта снощи със 147 гласа "за", 93 "против" и петима въздържали се. Сенатът вече беше одобрил предложения нормативен акт през март тази година.

Законът въвежда ясно определение за антисемитизъм, формулирано от Международния алианс за възпоменание на Холокоста. Примерите на антисемитски прояви включват определени форми на враждебност спрямо Израел, ако се приеме, че държавата олицетворява целокупната еврейска общност.

Тази разпоредба от законопроекта предизвика напрегнати дебати на италианската политическа сцена в продължение на месеци. Критици се опасяват, че отправените обосновани забележки към израелското правителство по отношение на провежданите от него политики, включително и във войната в ивицата Газа, биха могли да се сметнат за антисемитски прояви. Това на свой ред би ограничило свободата на изразяване, отбелязва ДПА.

Лявоцентристката опозиционна Демократическа партия (ДП), чиито депутати не гласуваха в Сената, се противопоставиха този път на законопроекта в Камарата на депутатите.

Лявата популистка партия Движение "Пет звезди" също гласува срещу законопроекта.

Лидерката на ДП Ели Шлайн се опита безуспешно да издейства промени в определението за антисемитизъм, докато други депутати от нейната политическа формация се въздържаха.

Поддръжници на закона заявиха, че определението ще помогне да бъдат идентифицирани по-лесно антисемитските прояви, а италианското правителство изтъкна, че нормативният акт не ограничава свободата на политическо изразяване.

Съюзът на италианските еврейски общности приветства закона, а неговата председателка Ливия Отоленги посочи, че той ще укрепи "демократичните устои на италианското гражданско общество".

Италианският център за наблюдение на антисемитските прояви (Osservatorio Antisemitismo) регистрира 401 подобни инцидента през първата половина на тази година. Това представлява спад с 14% спрямо миналата година, но въпреки това проявите на антисемитизъм са се увеличили тройно в сравнение с периода между 2019 и 2022 г.