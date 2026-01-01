Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев съобщи, че Министерският съвет е приел проект на закон за европейската цифрова самоличност, който създава правната и институционалната рамка за въвеждането на европейския цифров портфейл в България.

Държавата въвежда Европейски портфейл за цифрова самоличност

Чрез него гражданите ще могат да съхраняват и представят по електронен път данни за самоличността си и различни удостоверения, без да се налага многократно да предоставят документи пред институции и доставчици на услуги.

Цифровият портфейл ще улесни достъпа до административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз.

За бизнеса новият инструмент ще създаде възможности за по-лесна електронна идентификация на клиенти, дистанционно обслужване и обмен на данни.

По думите на министъра целта е законът да бъде приет от Народното събрание до края на годината, за да бъдат изпълнени ангажиментите на България към Европейската комисия.

Предвижда се цифровият портфейл да бъде безплатен за гражданите.

Вече функционира и информационният сайт wallet.gov.bg, на който ще се публикуват подробности за начина на работа на цифровия портфейл, неговите функционалности и предстоящото пускане на мобилните приложения.